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Израиль рассчитывает на дальнейшую нормализацию отношений с ближневосточными странами

Соответствующие консультации уже ведутся, указал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Израиль рассчитывает на дальнейшую нормализацию отношений с ближневосточными странами, соответствующие консультации уже ведутся. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, не уточнив, о каких странах идет речь.

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Ему был задан вопрос о том, с каким арабским государством Израиль может нормализовать отношения после того, как это будет сделано с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Нетаньяху ответил, что работа над достижением соответствующих договоренностей с ОАЭ велась "без привлечения внимания". По его словам, израильские власти будут придерживаться такого подхода и в дальнейшем.

"Все, что я могу сказать, это то, что я разговаривал с лидерами арабских государств", - сообщил он. Нетаньяху отметил, что ранее встречался с руководством Омана во время посещения этой страны. "Это не единственная встреча, которую я проводил в регионе", - добавил он. Премьер выразил убежденность в том, что арабские государства заинтересованы в нормализации отношений с Израилем.

Теги
ОманОАЭИзраильНетаньяху, Биньямин
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