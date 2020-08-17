Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

ТАСС, 17 августа. Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.

"В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами запускались из Газы в сторону Израиля, а ранее этим вечером (в воскресенье - прим. ТАСС) десятки палестинцев в Газе устраивали подстрекательства к массовым беспорядкам у стены безопасности на границе с Израилем. В ответ наши танки атаковали наблюдательные посты ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении военных, размещенном в Twitter.