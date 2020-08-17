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Пандемия COVID-19

В Новой Зеландии из-за коронавируса отложили всеобщие выборы

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила об их переносе с 19 сентября на 17 октября

ТАСС, 17 августа. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

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По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с возобновившимся на территории государства распространением коронавируса.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда. Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения санитарно-эпидемиологических ограничений. С 12 августа гражданам Новой Зеландии предписано соблюдать социальную дистанцию, исключить физические контакты с посторонними, а число участников массовых мероприятий ограничено сотней.

Из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Ардерн ранее отложила по меньшей мере до 17 августа роспуск парламента перед выборами.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаПандемия COVID-19
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