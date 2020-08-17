Конгрессмены США прервут каникулы, чтобы принять законопроект о работе Почтовой службы

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Американские конгрессмены прервут августовские каникулы и вернутся в Конгресс, чтобы в свете приближения даты президентских выборов проголосовать по законопроекту о работе Почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS). Об этом 16 августа в письме к законодателям сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Я призываю Палату представителей вернуться к сессии позднее на этой неделе, чтобы проголосовать по <...> Delivering for America Act ("Закон о доставке для Америки" - прим. ТАСС), который запрещает Почтовой службе вносить какие-либо изменения в свои операции или уровень обслуживания, которые применялись по состоянию на 1 января 2020 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Пелоси. Спикер отметила, что в ближайшее время лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд) объявит график заседаний на ближайшую неделю. По данным агентства Reuters, нижняя палата американского законодательного органа может собраться 22 августа.

"Вызывает тревогу то, что по всей стране мы видим разрушительные последствия кампании президента [США Дональда Трампа] по саботированию выборов путем воздействия на Почтовую службу с целью лишения избирателей их гражданских прав. Главный почтмейстер Луи Деджой <...> показал, что является замешанным [в этом] закадычным другом [Трампа], поскольку он продолжает продвигать новые операционные изменения, которые ухудшают почтовое сообщение, задерживают доставку почты и, согласно самой Почтовой службе, грозят тем, что американцы лишатся возможности вовремя отдать свои голоса по почте на предстоящих выборах", - считает Пелоси.

По ее словам, изменения в работе Почтовой службы также угрожают "здоровью и экономической безопасности" американцев в связи с тем, что могут привести к задержкам в доставке лекарств и счетов.

Позиции сторон

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, Почтовая служба США ранее предупредила власти американских штатов об опасности задержек в процессе голосования в удаленном режиме на выборах главы государства.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября.