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Пандемия COVID-19

СМИ: Трамп снова посоветовал использовать непроверенный препарат против коронавируса

Как отмечает портал Axios, подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с COVID-19 нет

ТАСС, 17 августа. Президент США Дональд Трамп рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла, участвовавшего в обсуждении вопроса в Белом доме в июле.

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По словам предпринимателя, Трамп в ходе встречи, на которой олеандрин был представлен ему в качестве потенциального лекарства от коронавируса, "по сути сказал", что "FDA стоит его одобрить". При этом сам Линделл, также поддержавший инициативу, владеет финансовой долей в компании, которая занимается разработкой препарата.

Как отмечает портал, подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан, несмотря на энтузиазм президента, пока не соглашается одобрять использование указанного средства.

До этого американский лидер неоднократно призывал к применению гидроксихлорохина (противомалярийного лекарства) при коронавирусе. В конце марта FDA выдало разрешение на использование этого препарата при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В июне разрешение было отозвано на фоне многочисленных свидетельств о бесполезности гидроксихлорохина. В частности, о неэффективности и возможных побочных эффектах этого средства при применении его пациентами с коронавирусом информировала Всемирная организация здравоохранения.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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