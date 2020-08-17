Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в понедельник о своей готовности стать национальным лидером.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм", - заявила Тихановская в видеообращении, размещенном на YouTube.

Она выступила с требованием освободить "всех политзаключенных" в республике, а также "в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов - реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом".