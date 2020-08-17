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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии объяснила это необходимостью того, чтобы "страна успокоилась и вошла в нормальный ритм"
Светлана Тихановская Валерий Шарифулин/ТАСС
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Светлана Тихановская
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в понедельник о своей готовности стать национальным лидером.

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"Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм", - заявила Тихановская в видеообращении, размещенном на YouTube.

Она выступила с требованием освободить "всех политзаключенных" в республике, а также "в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов - реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом".

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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