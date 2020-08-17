{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

В профсоюзе "Беларуськалия" заявили, что производство не остановлено

Рабочие ведут переговоры с руководством

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Трудовой коллектив белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" выдвигает политические требования руководству, при этом производство не останавливается. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель первичной профсоюзной организации "Беларуськалия" "Белхимпрофсоюза" Андрей Рыбак.

"Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования, что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено", - сказал он.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
В "Белазе" сообщили, что около сотни рабочих ведут переговоры с руководством
Читать полностью