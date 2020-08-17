В профсоюзе "Беларуськалия" заявили, что производство не остановлено

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Трудовой коллектив белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" выдвигает политические требования руководству, при этом производство не останавливается. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель первичной профсоюзной организации "Беларуськалия" "Белхимпрофсоюза" Андрей Рыбак.

"Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования, что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено", - сказал он.