Великобритания готова ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в стране. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба, распространенном его ведомством в понедельник.

"Мир с ужасом наблюдал насилие, применявшееся властями Белоруссии для подавления мирных протестов, последовавших после этих сфальсифицированных президентских выборов. Соединенное Королевство не признает их результаты. Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий. Соединенное Королевство будет вместе со своими международными партнерами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несет за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии", - сказал Рааб.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.