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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

Подтверждением того, покинул ли завод сам действующий белорусский президент, корреспондент ТАСС не располагает

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в понедельник с территории Минского завода колесных тягачей, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Подтверждением того, покинул ли сам Лукашенко завод, корреспондент ТАСС не располагает.

Ранее рядом с проходной завода собрались несколько сотен протестующих и рабочих. Лукашенко к ним не выходил, встреча с коллективом предприятия проходила на его территории.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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