Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

Протесты в Белоруссии после выборов президента

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

По словам президента Белоруссии, если провести повторные выборы, "не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все"

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