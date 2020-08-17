Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в понедельник с территории Минского завода колесных тягачей, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
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Подтверждением того, покинул ли сам Лукашенко завод, корреспондент ТАСС не располагает.
Ранее рядом с проходной завода собрались несколько сотен протестующих и рабочих. Лукашенко к ним не выходил, встреча с коллективом предприятия проходила на его территории.