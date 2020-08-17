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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

По словам президента Белоруссии, если провести повторные выборы, "не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), что перевыборов в стране проводиться не будет.

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"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [перевыборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? - поинтересовался президент. - Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Он призвал осуществлять перераспределение властных полномочий через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Лукашенко прибыл на вертолете на МЗКТ, где пообщался с коллективом предприятия на фоне сообщений о забастовке. Между тем несколько десятков человек собрались рядом с проходной МЗКТ, чтобы выразить солидарность с рабочими. Кроме того, к заводу подошли сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные предприятия Белоруссии намерены с понедельника начать забастовку в знак протеста против результатов выборов и проявления жестокости со стороны правоохранительных органов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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