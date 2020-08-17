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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Министр заявил, что белорусское телевидение пока работает в штатном режиме

В то же время, как отметил Игорь Луцкий, в этих коллективах "есть определенные трудности"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусское телевидение пока работает в штатном режиме. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр информации Игорь Луцкий.

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"Телевидение работает в штатном режиме. Пока у меня информации о забастовке белорусских телеканалов нет. Выпуски выходят, сетка вещания есть", - сказал Луцкий. Однако он признал, что в этих коллективах "есть определенные трудности". По словам министра, на канале ОНТ в понедельник не было программы "Утро". "Они ушли в отпуск", - пояснил Луцкий.

Вместе с тем некоторые сотрудники "Белтелерадиокомпании" сообщили ТАСС о том, что "забастовка готовится", а по телеканалу "Беларусь-1" в настоящее время показывают повторы старых передач.

Кроме того, у входа в здание телецентра на улице Макаенка в Минске собралось несколько десятков сотрудников компании. Это преимущественно технические работники, но есть и сотрудники Агентства теленовостей "Беларусь-1".

В Минске 15 августа прошла встреча коллектива медиахолдинга, объединяющего государственные телеканалы, с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента республики Натальей Кочановой. Сотрудники рассказали, что поднимали вопрос освещения протестов в Минске после президентских выборов. Позже часть из них заявили, что намерены уволиться, другие сообщали, что пошли на компромисс.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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