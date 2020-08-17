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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Соратница Тихановской заявила, что Белоруссия может гордиться рабочими

Мария Колесникова поблагодарила собравшихся у МЗКТ за преодоление страха и требования у властей уважения к себе

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белоруссия может гордиться рабочими, которые преодолели свой страх. Об этом заявила соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова, прибывшая к Минскому заводу колесного транспорта (МЗКТ), который только что посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Вас не слышат, власти убегают от вас. Вы преодолели свой страх, спасибо, что требуете уважения к себе. В современном мире все гордятся рабочими. Современная демократическая Белоруссия будет гордиться вами", - сказала она собравшимся рядом с предприятиям протестующим, которых насчитывается несколько сотен человек.

Для усиления давления на власти оппозиция призывает предприятия выйти на забастовку.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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