В Стране Басков объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Правительство испанской Страны Басков объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник в официальном правительственном вестнике Страны Басков.

Это решение позволит властям региона принимать меры для сдерживания пандемии в дополнение к тем шагам, которые предпринимаются по всей Испании. Кабмин автономной области сможет также ограничивать доступ к тем или иным зонам в зависимости от ситуации в области здравоохранения. "Текущие обстоятельства и их особые масштабы, которые могут повлиять на общество в целом и на самые различные социальные и экономические секторы, вынуждают главу правительства Страны Басков взять на себя руководство и координацию чрезвычайных действий", - уточняется в указе.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 342,8 тыс. заболевших, из них 20,5 тыс. - в Стране Басков. Ранее власти региона высказывали мнение, что автономная область уже переживает вторую волну коронавируса.

В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня. Уровень заражения коронавирусом в Испании снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Страна Басков - одно из 17 автономных сообществ королевства. Регион расположен на севере Испании. В нем проживают более 2,1 млн человек.