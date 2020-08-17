Китай пригрозил США ухудшением отношений из-за поставок американского оружия Тайваню

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китайские власти настаивают на приостановке процесса поставок американского оружия Тайваню и предупреждают об опасности ухудшения двусторонних отношений, если Тайбэй получит новые истребители F-16. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы решительно против того, чтобы США осуществляли поставки вооружений Тайваню, поскольку это нарушает принцип "одного Китая", - сообщил он на регулярном брифинге. - Подобные действия Вашингтона серьезно ущемляют интересы нашей страны, подрывают национальную безопасность КНР".

По словам дипломата, Пекин рассматривает намерение американской стороны продать Тайваню истребители F-16 как "посягательство на суверенитет, который Китай будет твердо защищать". "Мы настаиваем, чтобы США незамедлительно приостановили процесс продажи вооружений Тайбэю. В противном случае серьезно пострадают китайско-американские отношения", - подытожил Чжао Лицзянь.

В октябре 2019 года парламент Тайваня принял законопроект о финансировании закупки в США 66 истребителей F-16V продвинутой модификации в целях повышения обороноспособности острова. На эти цели выделено 250 млрд тайваньских долларов ($8,19 млрд США) из специального бюджета.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций.