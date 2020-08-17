Президент Германии призвал Лукашенко начать диалог и отказаться от насилия

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко должен делать ставку не на силу, а на диалог. Такое мнение высказал в понедельник глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Я призываю президента Лукашенко ступить на путь переговоров - делать ставку не на силу, но на диалог", - отметил Штайнмайер, слова которого приводит его канцелярия. "Я призываю белорусскую армию не брать на себя грех применения силы против собственного народа. Жители этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашей солидарности и поддержки", - заявил президент Германии. Штайнмайер выразил слова восхищения белорусами, которые вышли на улицы городов, требуя, по его словам, "политических перемен".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Как заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС, сообщество не принимает результаты выборов и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.