Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, посвященного проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай будет вместе с другими странами отстаивать договоренности, которые были достигнуты по иранской ядерной сделке.

"Мы приветствуем инициативу Путина, касающуюся проведения онлайн-саммита по иранской проблеме, - рассказал он на регулярном брифинге. - Китай неизменно выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и <…> готов усилить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами ради политического урегулирования иранского вопроса".

По словам дипломата, Пекин поддерживает позицию Москвы, которая на международной арене способствует снижению напряженности, связанной с Ираном. "Китай предпримет все возможные усилия, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке", - подытожил Чжао Лицзянь.

14 августа Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки", Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель данного мероприятия - "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в пятницу не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Против выступили Россия и Китай, за - Соединенные Штаты и Доминиканская Республика, воздержались Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Франция, Эстония и Южная Африка.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года.