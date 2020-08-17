Телеканал "Беларусь-1" дал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением Лукашенко на МЗКТ

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Телеканал "Беларусь-1", показывавший утром в понедельник повторы, выдал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением президента республики Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей.

Ведущий программы подчеркнул, что вещание ведется в прямом эфире.

После сюжета о встрече Лукашенко с работниками МЗКТ телеканал перешел к освещению теракта в Сомали.

Утром в понедельник телеканал на фоне сообщений о забастовке транслировал вчерашние эфиры новостей, в то время как в программе были заявлены другие передачи. До пресс-службы Белтелерадиокомпании дозвониться не удалось.