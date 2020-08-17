{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

Телеканал "Беларусь-1" дал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением Лукашенко на МЗКТ

Ведущий программы подчеркнул, что вещание ведется в прямом эфире

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Телеканал "Беларусь-1", показывавший утром в понедельник повторы, выдал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением президента республики Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Ведущий программы подчеркнул, что вещание ведется в прямом эфире.

После сюжета о встрече Лукашенко с работниками МЗКТ телеканал перешел к освещению теракта в Сомали.

Утром в понедельник телеканал на фоне сообщений о забастовке транслировал вчерашние эфиры новостей, в то время как в программе были заявлены другие передачи. До пресс-службы Белтелерадиокомпании дозвониться не удалось.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Следственный комитет Белоруссии проведет проверки по жалобам на действия силовиков
Читать полностью