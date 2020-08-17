Технические работники белорусского телевидения собрались у здания Белтелерадиокомпании

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Десятки человек, в том числе бастующие сотрудники, собрались в понедельник у здания Белтелерадиокомпании в Минске.

Как передает корреспондент ТАСС, среди них преобладают технические работники. Бастующие требуют, чтобы к ним вышел руководитель телеканала "Беларусь 1" Иван Эйсмонт. Однако он этого не сделал. По словам собравшихся, Эйсмонт встретился с рядом сотрудников телерадиокомпании в самом здании.

К зданию "Белтелерадиокомпании" в знак поддержки приехала один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова. Она заявила ТАСС о поддержке штабом всех мирных протестных акций. "Мы поддерживаем все мирные акции, в том числе законные требования работников "Белтелерадиокомпании" свободно и без цензуры освещать события в рамках своих профессиональных обязанностей", - сказала она.

Участник акции режиссер белорусского телевидения Вячеслав Ломонос, выступая перед собравшимися, заявил, что забастовка продолжится до тех пор, пока не будут приняты требования протестующих. Он напомнил эти требования: освободить всех политзаключенных и задержанных после акции протеста, отменить итоги выборов, отстранить от работы председателя ЦИК, дать свободу СМИ. По его словам, сейчас сотрудники формулируют темы, которые они считают самыми важными. В частности, они намерены сделать репортаж из следственного изолятора на Окрестина, где содержатся задержанные, из военного госпиталя, где находятся пострадавшие сотрудники ОМОНа, а также из больниц города, куда поступали пострадавшие с митингов.

На вопросы ТАСС Ломонос подтвердил, что честное освещение событий является главным требованием сотрудников телевидения. "Никто не увольняется, мы любим свою работу, и если кому-то не нравится, что мы высказываем свою позицию, это их проблемы. Мы хотим работать честно и профессионально", - сказал он.

Протестующие периодически скандируют: "Правды, правды". У многих в руках плакаты, цветы, красно-белые флаги. К акции присоединяется много людей, помимо сотрудников телевидения. По оценке ТАСС, у здания около 150 человек.

Ранее "Беларусь-1", показывавший утром в понедельник повторы, выдал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением президента республики Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей. Ведущий программы подчеркнул, что вещание ведется в прямом эфире.