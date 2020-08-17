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Обновлено 

В Белоруссии освободили почти всех задержанных за участие в несанкционированных акциях

Пресс-служба генпрокуратуры также обнародовала список тех, кто отбывает административный арест

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Почти все задержанные в Белоруссии по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых акциях уже освобождены. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

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"Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также обнародовала список тех, кто отбывает административный арест. По ее информации, этот список будет обновляться и дополняться.

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