В Белоруссии освободили почти всех задержанных за участие в несанкционированных акциях

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Почти все задержанные в Белоруссии по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых акциях уже освобождены. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также обнародовала список тех, кто отбывает административный арест. По ее информации, этот список будет обновляться и дополняться.