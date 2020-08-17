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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лидеры ЕС проведут 19 августа видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии

Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, "насилие в отношении протестующих неприемлемо и не должно допускаться"

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза проведут 19 августа саммит в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Я созову встречу членов Евросовета в эту среду в 12:00 (13:00 мск), чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии", - написал он в Twitter.

По словам Мишеля, "народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее и свободно избирать своего лидера". "Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не должно допускаться", - добавил он.

14 августа ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав МИД стран сообщества. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

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БелоруссияМишель, ШарльПротесты в Белоруссии после выборов президента
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