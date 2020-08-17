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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В МВД Белоруссии сообщили об отсутствии задержанных на воскресных акциях

При этом в ведомстве не смогли уточнить, сколько человек участвовали в акциях протеста в Минске

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Правонарушений во время митингов, которые прошли в воскресенье в Белоруссии, зафиксировано не было, задержанных также нет. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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"В ходе воскресных акций в Белоруссии и, в частности, в Минске правонарушений не было, как и не было задержанных", - сказала она.

При этом она не смогла уточнить, сколько человек участвовали в акциях протеста в Минске. "Сотрудниками оперштаба МВД численность людей не обобщалась. Люди прибывали колоннами и убывали, передвигались по городам из одной точки в другую, поэтому информация не обобщалась", - пояснила она.

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