Следственный комитет Белоруссии проведет проверки по жалобам на действия силовиков

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Следственной комитет Белоруссии проведет полные и всесторонние проверки по всем поступившим заявлениям о превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении пресс-службы Генпрокуратуры Белоруссии.

"В генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. <...> Данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы СК, более 700 человек подали в следственные органы Белоруссии заявления о получении телесных повреждений во время задержаний и в СИЗО.

"На сегодняшний день <...> более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в следственные органы поступило 124 заявления о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"На сегодняшний день в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры)", - отмечается в сообщении.