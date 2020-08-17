Посла Белоруссии вызвали в МИД Латвии

РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович в понедельник вызван в министерство иностранных дел балтийской республики для разъяснения высказываний белорусского президента Александра Лукашенко о том, что происходящие в его стране протестные акции управляются из стран Балтии. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс после внеочередного заседания правительства.

"Лукашенко в воскресенье во время митинга сказал, что происходящие в Белоруссии протесты управляются из стран Балтии, в том числе Латвии", - передает слова главы внешнеполитического ведомства местное агентство LETA. Ринкевичс назвал такие заявления "совершенно необоснованными".

По его словам, послу Белоруссии предстоит также дать разъяснения в связи с задержанием в этой стране двух граждан Латвии, которые позже были отпущены. Ринкевичс отметил, что в распоряжении МИД Латвии есть информация о насилии в отношении этих лиц со стороны силовых структур Белоруссии. Встреча с послом Белоруссии состоится в 16:00 по местному времени (время совпадает с мск).

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.