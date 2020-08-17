"Других выборов не будет". Основные заявления Лукашенко на МЗКТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Основные заявления главы государства — в материале ТАСС.
О смене власти
- "Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь, и работаем над конституцией и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", — заявил Лукашенко.
- "Конечно, я когда-то уйду. Или через год, или через два. Но нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что это будет беда. Я этого больше всего боюсь", — сказал он.
- "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [перевыборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", — заявил Лукашенко.
О выборах
- "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — сказал он.
- "Не могут быть сфальсифицированы 80% голосов. Сколько пришло во время предварительного голосования? 42%. Мои оппоненты призывали всех не ходить [на предварительное голосование]. В итоге пришли в подавляющем большинстве сторонники президента", — добавил президент.
О ситуации на заводе
- "Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии", — отметил президент.
- "150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", — сказал Лукашенко.
- "Вы — субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты", — подчеркнул он.
О действиях силовиков
- "Они [противники действующей власти] людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", — заявил Лукашенко.
- Президент Белоруссии предупредил, что силовики будут отвечать на провокации "соответствующим образом". Он заявил, что силовиков специально провоцировали на насилие.