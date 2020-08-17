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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых структур по Белоруссии

Он отметил, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых структур и разведывательных органов в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

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"Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину. По данным пресс-службы, на совещании была проанализирована как внутриполитическая ситуация в Белоруссии, так и "многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий".

Теги
БелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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