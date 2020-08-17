Латвия выделит €150 тыс. для поддержки гражданского общества в Белоруссии

РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии в понедельник на внеочередном заседании приняло решение выделить €150 тыс. для поддержки гражданского общества в Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, которые передает местное агентство LETA, во время заседания кабинета министров было приняло несколько решений в связи с ситуацией в Белоруссии. "Прежде всего, правительство Латвии выражает поддержку желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране", - указал он. "Во-вторых, правительство решило поддержать белорусское гражданское общество, выделив €150 тыс. на его укрепление", - добавил глава правительства.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс со своей стороны подчеркнул, что 18 августа сотрудники латвийского МИД встретятся с представителями связанных с Белоруссией неправительственных организаций. В ходе встречи стороны обсудят направления возможных проектов, для реализации которых планируется выделить финансирование.

"Одно из направлений - это оказание юридической помощи лицам, которые в различном статусе проходят по уголовным процессам, а также поддержка СМИ. Но это пока открытый вопрос", - уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.