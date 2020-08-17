Лукашенко заявил, что силовиков специально провоцировали на насилие

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудников правоохранительных органов специально провоцировали на жесткие действия, чтобы раскачать ситуацию. Он добавил, что на такие провокации силовики будут отвечать соответствующим образом.

"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос: нужен был повод для того, чтобы вы кричали "Уходи!". Хороший повод", - приводит агентство БелТА слова президента, который в понедельник встретился с коллективом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

По его словам, силовые действия стали следствием провокаций со стороны отдельных участников уличных беспорядков, а одному из сотрудников правоохранительных органов "вообще сломали позвоночник". "На провокации будем отвечать соответствующим образом", - подчеркнул белорусский лидер.

"Не хотите насилия - не провоцируйте. Вы поймите: они должны порядок навести", - продолжил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что действующая власть не заинтересована в дестабилизации обстановки в стране, это было инициировано другими лицами. "Ситуацию не я создал. Мне зачем эта ситуация? Не нужна. Ее создали. Почему ОМОНовцы оказались на улице? Им что, захотелось? Нет. Их вывели туда навести порядок", - сказал он.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. В стране более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.