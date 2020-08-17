Пентагон опроверг информацию о нанесении авиаудара по блокпосту в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не наносили авиаудар в одной из деревень юго-восточнее сирийского города Эль-Камышлы (провинция Хасеке). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

В документе отмечается, что коалиция и формирования курдского альянса "Силы демократической Сирии" совместно патрулировали регион. Они подошли к КПП, контролируемому силами, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада. После "безопасного прохода от сил, поддерживающих режим [Асада], патруль попал под обстрел из стрелкового оружия от лиц, находящихся поблизости от контрольно-пропускного пункта". "Войска коалиции открыли ответный огонь в целях самообороны. Коалиция не наносила авиаударов", - говорится в документе.

Представители коалиции при этом не пострадали. "Патруль коалиции вернулся на базу. Ведется расследование", - отмечается в заявлении.

В понедельник сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии, расположенному в одной из деревень юго-восточнее Эль-Камышлы. По его сведениям, удар был нанесен после того, как сирийские военные не пропустили через КПП американский патруль. Как отмечает SANA, в результате авиаудара один сирийский военнослужащий погиб, двое получили ранения.