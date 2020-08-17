Бастующим сотрудникам Белтелерадиокомпании предложили уволиться

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Руководство Белорусской телерадиокомпании в Минске предложило своим сотрудникам, вышедшим на улицы, несколько вариантов дальнейших действий, в том числе увольнение.

Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник у здания Белтелерадиокомпании в Минске собрались сотни протестующих. В ходе протеста из здания компании вышло шесть сотрудников, которые присоединились к массовой акции. Один их них рассказал ТАСС, что руководство предложило сегодня сотрудникам три варианта действий: первый - оставаться на рабочих местах и работать, второй - написать заявление об увольнении, третий - принять участие в незаконной забастовке и быть уволенным по статье. "Я и мои коллеги выбрали третий вариант, мы бастуем", - отметил собеседник.

Бастующие начали собираться у здания Белтелерадиокомпании с утра. Они потребовали, чтобы к ним вышел руководитель телеканала "Беларусь 1" Иван Эйсмонт. По словам собравшихся, Эйсмонт встретился лишь с рядом сотрудников телерадиокомпании в самом здании.

Участник акции режиссер белорусского телевидения Вячеслав Ломонос, выступая перед собравшимися, заявил, что забастовка продолжится до тех пор, пока не будут приняты требования протестующих. Он напомнил эти требования: освободить всех политзаключенных и задержанных после акции протеста, отменить итоги выборов, отстранить от работы председателя ЦИК, дать свободу СМИ.

К зданию Белтелерадиокомпании подошла колонна рабочих нескольких крупнейших заводов Минска.