Производство на "Беларуськалии" частично остановилось

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Производство на заводе белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" частично остановлено в связи с тем, что часть сотрудников бастует. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель "Белхимпрофсоюза" (первичная профсоюзная организация "Беларуськалия") Андрей Рыбак.

"Часть рабочих "Беларуськалия" бастует, соответственно, частично производство остановилось", - сказал он.

16 августа информационный портал tut.by опубликовал фрагменты обращения работников "Беларуськалия", в котором они заявили о готовности с понедельника присоединиться к общенациональной забастовке. В нем говорилось, что в знак протеста будут остановлены все горнодобывающие и проходческие комплексы и отделения обогатительных фабрик, а также работы во вспомогательных цехах. Сотрудники требовали освобождения "политзаключенных" и задержанных участников мирных акций, отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

При этом коллектив ОАО "Белорусская калийная компания" (крупнейший поставщик удобрений) в открытом письме, которое распространила пресс-служба, призвал остановить насилие в отношении участников мирных акций протестов, а мирных протестующих оставаться таковыми и не допускать провокаций.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.