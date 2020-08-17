"Беларусь 1" в новостях обратила внимание на слова Лукашенко о новой конституции

Телеканал показал кадры со встречи белорусского лидера с рабочими Минского завода колесных тягачей, на которой Лукашенко заявил, что может сложить свои полномочия после принятия нового основного закона.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили, я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", - сказал он.

На видео со встречи не были показаны эпизоды, появившиеся, по сообщениям СМИ, в эфире других государственных телеканалов, где рабочие требовали от президента оставить свой пост.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Для усиления давления на власть противники Лукашенко призывают к всеобщей забастовке. Некоторые из сотрудников "Белтелерадиокомпании", прежде всего из числа технического персонала, ранее сообщили ТАСС, что они прекращают работу.