Лукашенко "по-мужски поговорил" с рабочими. Не все захотели его услышать

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в понедельник с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где одним из основных его заявлений вновь стал отказ от проведения новых выборов в стране.
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов - прим. ТАСС) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? - поинтересовался президент. - Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
Собравшиеся работники во время выступления президента вели себя эмоционально, прерывали выкриками и вопросами, продолжительно скандировали "Уходи!". На это Лукашенко кратко сказал: "Спасибо".
"Я вижу как вы настроены говорить с президентом <...>, - продолжил он. - Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите. И не делайте, чтобы было хуже, прежде всего вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда устроите бардак на предприятии".
"Вы меня знаете. Вы всегда поддерживали президента, пусть и не все, - добавил Лукашенко. - Но сейчас по-мужски вам скажу, а потом действуйте как хотите: самое страшное - это предательство".
Готов поделиться полномочиями
Президент высказался о возможности перераспределения властных полномочий в стране, однако подчеркнул, что оно должно осуществляться через конституционный процесс. "Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - указал он. Лукашенко отметил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением.
"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили, я их отверг, потому что они мало отличаются от этой, идет работа над третьим, - сказал Лукашенко. - Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам, но не под давлением и не через улицу".
"Я не святой, вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что не было бы жесткости, не было бы страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу", - подчеркнул Лукашенко.
Согласен на диалог
На предложение одного из участников встречи о необходимости больше говорить с людьми Лукашенко ответил согласием. "Я с тобой согласен, что должен быть диалог", - сказал он.
Впрочем, по словам Лукашенко, он не со всеми готов сейчас общаться. "Вчера звонит [канцлер ФРГ Ангела] Меркель - "Я хочу поговорить", - рассказал он. - Звонит [президент Литвы Гитанас] Науседа и прочие - "Мы хотим поговорить" <...> Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока!"
Отвечая на вопрос рабочего, что ожидать дальше, Лукашенко сказал: "Мы успокаиваемся, и я вам гарантирую, что хуже никогда не будет". Работнице, выразившей беспокойство по поводу жестких действий правоохранителей, патрулирования спальных районов людьми "в черном", Лукашенко пообещал, что "ОМОН с улицы уйдет тогда, когда перестанут нарушать законы".
Пусть работает тот, кто хочет
Встреча с рабочими проходила на фоне сообщений о забастовках в республике, к которым настойчиво призывают представители оппозиции. Лукашенко сказал, что ему докладывают, что в целом заводы в стране работают. Но он не стал отрицать, что есть люди, которые отказываются выходить на работу, что, по его словам, "некоторые бродят".
"Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает, не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - отметил Лукашенко.
Он попытался также пояснить, что политикой рабочим лучше не заниматься: "Вы - субъекты экономической деятельности, экономики". "Там, куда вы ринулись, - другие законы. Чтобы потом не было больно <...>. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты", - подчеркнул Лукашенко.
Генеральный директор МЗКТ Алексей Римашевский в пятницу встречался с трудовым коллективом, часть которого высказывала недовольство по поводу того, что производимая техника может использоваться против протестующих. Директор заверил, что подобным образом заводская техника не применяется. Как сообщил портал tut.by, он также признал, что Лукашенко "не выиграл выборы", но при этом подчеркнул, что голосовал за действующего президента.
В ходе встречи на МЗКТ
В ходе встречи на МЗКТ сам Лукашенко объяснил свой высокий результат на выборах тем, что его поддержали прежде всего те, кто участвовал в предварительном голосовании.
"Не могут быть сфальсифицированы 80% голосов, - сказал он. - Сколько пришло во время предварительного голосования? 42%. Мои оппоненты призывали всех не ходить [на предварительное голосование]. В итоге пришли в подавляющем большинстве сторонники президента".
Еще до встречи в понедельник с президентом некоторые сотрудники МЗКТ предполагали, что встреча будет хорошо отрежессирована и что на предприятие даже привезут людей со стороны. Однако этого не случилось: "ряженых" посторонних лиц на предприятии видно не было, те кто хотел услышать президента, услышали его, те, кто не хотел, - нет.
Лукашенко прибыл на МЗКТ на вертолете. Когда встреча уже началась, к заводу подходили работники других минских предприятий. Однако им не удалось услышать президента, который вскоре отправился на Минский автомобильный завод (МАЗ), цеха которого расположены рядом с МЗКТ. Многие обратили внимание, что Лукашенко был на предприятии вместе со своим младшим сыном Николаем, который обычно сопровождает его на различных мероприятиях, в том числе в зарубежных поездках.