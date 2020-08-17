Лукашенко "по-мужски поговорил" с рабочими. Не все захотели его услышать

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в понедельник с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где одним из основных его заявлений вновь стал отказ от проведения новых выборов в стране.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов - прим. ТАСС) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? - поинтересовался президент. - Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Собравшиеся работники во время выступления президента вели себя эмоционально, прерывали выкриками и вопросами, продолжительно скандировали "Уходи!". На это Лукашенко кратко сказал: "Спасибо".

"Я вижу как вы настроены говорить с президентом <...>, - продолжил он. - Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите. И не делайте, чтобы было хуже, прежде всего вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда устроите бардак на предприятии".

"Вы меня знаете. Вы всегда поддерживали президента, пусть и не все, - добавил Лукашенко. - Но сейчас по-мужски вам скажу, а потом действуйте как хотите: самое страшное - это предательство".

Готов поделиться полномочиями

Президент высказался о возможности перераспределения властных полномочий в стране, однако подчеркнул, что оно должно осуществляться через конституционный процесс. "Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - указал он. Лукашенко отметил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили, я их отверг, потому что они мало отличаются от этой, идет работа над третьим, - сказал Лукашенко. - Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам, но не под давлением и не через улицу".

"Я не святой, вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что не было бы жесткости, не было бы страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу", - подчеркнул Лукашенко.

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