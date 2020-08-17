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Взрыв в порту Бейрута

СМИ: ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможни по делу о взрыве в Бейруте

По данным Al Arabiya, ордер был выдан после того, как чиновник дал свои показания по делу

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы республики Бадри Дахера по делу о взрыве в морском порту Бейрута. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

По его данным, ордер был выдан после того, как чиновник дал свои показания по делу. Отмечается, что следователи допрашивали начальника таможни в течение четырех часов.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Губернатор Бейрута Марон Аббуд сообщил ТАСС, что на реконструкцию города потребуется от $12 до $15 млрд.

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