СК Белоруссии сообщил об угрозах в адрес правоохранителей, военных и членов ЦИК

"В подразделения Следственного комитета поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей, а также иных граждан. Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "по каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям". Следственный комитет подчеркивает, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.