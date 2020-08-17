Трамп усомнился в способности Байдена достойно вести переговоры с лидерами России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сомневается, что бывший вице-президент Джозеф Байден в случае победы на выборах в ноябре сможет достойно представлять страну на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Глава Белого дома в очередной раз обвинил своего наиболее вероятного соперника на выборах президента США в недостаточной сообразительности и страхе общения с избирателями ввиду пандемии. "Этот парень [Байден] не вылезает из своего подвала и не отвечает ни на один вопрос", - утверждал Трамп. "Если он станет президентом, то ему придется иметь дело с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], с президентом России [Владимиром] Путиным, [с лидером КНДР] Ким Чен Ыном", - продолжал он, дав понять, что сомневается в способности Байдена на должном уровне представлять США на переговорах с лидерами других государств.

Трамп неоднократно отмечал, что Байдену следует пройти тест на когнитивные способности. Президент США считает, что его тест на когнитивные способности, который он самостоятельно прошел ранее, был очень сложным. По словам хозяина Белого дома, он продемонстрировал очень хороший результат.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.