Трамп заявил, что вместо подготовки к дебатам с Байденом выполняет обязанности президента

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готовится специально к предстоящей серии теледебатов со своим наиболее вероятным соперником на предстоящих выборах Джозефом Байденом.

"Я не готовлюсь специально к теледебатам, а руковожу страной, - сообщил глава Белого дома в понедельник в интервью телеканалу Fox News. - Выполнение своих обязанностей - это лучшая подготовка к теледебатам, поскольку нам нужны в стране закон и порядок".

Намекая на возраст 77-летнего Байдена, президент утверждал, что для его оппонента "успехом будет уже то, если он продержится на протяжении всей серии теледебатов". Самому Трампу 74 года.

Первые дебаты Трампа и Байдена должны пройти 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), вторые - 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Все они будут продолжаться полтора часа. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.