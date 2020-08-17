Трамп считает, что при массовом голосовании по почте выборы в США не будут честными

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что при массовом голосовании по почте на выборах 3 ноября результаты могут оказаться подтасованными. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью телекомпании Fox News.

"С голосованием по почте эти выборы могут оказаться подтасованными, и все это понимают, - заявил он. - Потому что нельзя рассылать 16 млн бюллетеней, и кто знает, кто их получит. А тут говорят о Китае и России. Они [бюллетени] будут у почтовых служащих, люди будут брать их пачками".