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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций

Здание МИД Украины EPA/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Здание МИД Украины
© EPA/SERGEY DOLZHENKO

Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций, сообщили в МИД Украины.

Новость дополняется. 

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БелоруссияУкраинаПротесты в Белоруссии после выборов президента
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