{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже мог передавать информацию РФ

Описание
© EPA-EFE/Orn E. Borgen, архив

ХЕЛЬСИНКИ, 17 августа. /ТАСС/. Задержанный полицейской службой безопасности Норвегии подданный этой страны, которого подозревают в передаче важной информации иностранному государству, мог передавать данные России. С таким утверждением выступило в понедельник Норвежское телеграфное бюро.

По его информации, он встречался с офицером разведки РФ. При этом изначально агентство утверждало, что задержанный является офицером российской разведки, но потом поправило свое сообщение.

Задержанный не признает вину и требует освободить его из-под стражи. 

Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью