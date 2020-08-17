Трамп считает, что демократы не консолидируются на съезде вокруг Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что оппозиционной Демократической партии не удастся сплотить ряды вокруг бывшего вице-президента Джозефа Байдена на начинающемся общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Об этом Трамп заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News .

Главу государства спросили, смогут ли демократы консолидировать свои силы, собрав на съезде таких ораторов, как бывшая первая леди Мишель Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который в этом году входил в число претендентов в кандидаты на пост президента США. "Это все люди, которых я победил в прошлый раз. Они не объединятся, потому что не могут этого сделать", - ответил Трамп.

По его мнению, его самым опасным противником в предвыборной борьбе является вовсе не Байден или Сандерс, а ведущие американские СМИ. "Моим самым крупным оппонентом являются не демократы, а коррумпированные СМИ. Таких коррумпированных СМИ страна не видела никогда прежде", - продолжал президент. Он посетовал на то, что ведущие СМИ не уделяют достаточно пристального внимания таким успехам его администрации, как договоренность о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сокращение военного присутствия в Афганистане, Сирии и Ираке.

Главе Белого дома задали вопрос, почему он проведет митинги в штатах Миннесота, Висконсин, Аризона и Пенсильвания на этой неделе, несмотря на неписаный закон воздерживаться от предвыборных мероприятий во время общенационального съезда противоборствующей партии. "У меня нет иного выбора из-за фабрикаций СМИ в этой стране. Я должен работать, у меня не остается времени на безделье", - ответил Трамп.

Демократам на съезде в Милуоки 17-20 августа предстоит утвердить Байдена кандидатом на пост президента США, а Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах. Из-за пандемии мероприятие проводится в виртуальном формате. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.