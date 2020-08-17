В больницах находятся 158 пострадавших во время стычек с милицией на акциях в Белоруссии

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. В больницах Белоруссии остаются 158 человек, получивших травмы во время стычек протестующих с милицией. Об этом в пятницу сообщил журналистам и. о. министра здравоохранения республики Владимир Караник.

"В больницах находятся сейчас 158 человек", - сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что у троих пациентов тяжелые травмы. "У всех остальных состояние стабильное, не критичное", - добавил он.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.