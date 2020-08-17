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Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, США внимательно ее отслеживают - Рейтер.

СМИ: задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже мог передавать информацию РФ
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