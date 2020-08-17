Несколько сотен протестующих собрались у здания Минздрава Белоруссии

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек, в числе которых врачи и медицинские работники, собрались в понедельник у здания Минздрава Белоруссии, протестуя против занятой руководством ведомства позиции относительно происходящего в стране.

"Мы пришли сюда, чтобы потребовать от руководства Минздрава озвучить наконец свое отношение к фактам насилия, которые были совершены после выборов, - пояснила ТАСС одна из присутствующих на акции врачей. - Наш министр даже не признал факты поступления в больницы пострадавших с ужасными травмами".