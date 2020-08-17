Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новые выборы могут пройти в Белоруссии в случае принятия на всенародном референдуме новой конституции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-24" в понедельник.

"Нам надо принять новую конституцию, - сказал он. - Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти".

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.