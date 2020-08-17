Трамп не считает политические шаги Китая признаком отказа выполнять торговую сделку с США

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает, что действия Китая на политической арене свидетельствуют об отходе от выполнения условий первой фазы торговых договоренностей между Вашингтоном и Пекином.

В понедельник в эфире телеканала Fox News главе государства задали вопрос, можно ли расценивать как отход КНР от выполнения первой фазы сделки с США такие действия, как планы развития сотрудничества между Пекином и Тегераном, а также голосование Китая против резолюции Вашингтона по оружейному эмбарго в отношении Ирана в СБ ООН. "Я заключил замечательную сделку с ними [с Китаем]", - ответил Трамп, напомнив о том, что КНР увеличивает закупки американской сельскохозяйственной продукции. "Они не просто выполняют [условия первой фазы сделки], но и более чем выполняют", - заверил он.

Президент выразил уверенность, что Пекин вынужден закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, потому что не может обойтись без нее. "Они не могут обойтись без нас", - заявил Трамп.

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в пятницу не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Против выступили Россия и Китай, за - Соединенные Штаты и Доминиканская Республика, воздержались Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Франция, Эстония и Южная Африка. Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Пекин согласился увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.