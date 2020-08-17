Трамп намерен провести в Белом доме церемонию прощания со своим умершим братом

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с умершим братом президента США Дональда Трампа может пройти в Белом доме в пятницу, 21 августа. Об этом сообщил в понедельник сам глава государства в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миннесота.

Отвечая на вопрос о дате похорон брата, он отметил: "Возможно, в пятницу, мы рассматриваем пятницу". "Мы можем провести небольшую церемонию [прощания] с моим братом прямо здесь в Белом доме. Это будет большой честью для него, он так сильно любил нашу страну, <...>. Думаю, это будет уместно. Мы, возможно, проведем в пятницу после полудня здесь небольшую церемонию, чтобы почтить моего брата Роберта", - добавил американский лидер.

Президент США сообщил о смерти своего брата Роберта Трампа в субботу. Ранее он был госпитализирован в Нью-Йорке. Власти США не уточняют причину смерти. По сведениям газеты The New York Times, у Роберта Трампа были внутримозговые кровоизлияния.