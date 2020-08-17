Генсек ООН призывает власти Белоруссии "услышать обеспокоенности народа"

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что обеспокоенности белорусского народа должны быть услышаны. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь считает, что обеспокоенности народа должны быть услышаны, а подавление протестов - это не решение", - сказал он. "Сообщения о пытках и плохом обращении с людьми должны тщательно расследоваться", - добавил Дюжаррик. Генсек также обратился с призывом к демонстрантам "сохранять мир в стране и решать противоречия через диалог".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.