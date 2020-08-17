В Литве заявили, что Германия по дипканалам пытается связаться с Лукашенко

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в стране. Об этом в понедельник в телефонном разговоре информировала президента Литвы Гитанаса Науседу канцлер Германии Ангела Меркель, сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Науседа и Меркель обсудили повестку дня внеочередного заседания Совета ЕС на уровне глав государств 19 августа. "Намечены обмен мнениями и оценками по положению в Белоруссии, обсуждение вопроса возможного введения санкций", - сообщила пресс-служба.

Страны Балтии и Польша намерены добиваться на саммите введения персональных санкций Евросоюза в отношении лиц, которые, как заявляют в ЕС, несут ответственность за неоправданное применение силы к протестующим после президентских выборов в Белоруссии. Об этом, как сообщила ранее пресс-служба Науседы, президенты указанных государств договорились в понедельник в ходе видеоконференции.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.