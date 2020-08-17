Палата представителей Конгресса США 22 августа проголосует по проекту о работе почты

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США 22 августа соберется на голосование по законопроекту о работе Почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении лидера демократического большинства в нижней палате Стени Хойера (от штата Мэриленд).

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, Почтовая служба США ранее предупредила власти американских штатов об опасности задержек в процессе голосования в удаленном режиме на выборах главы государства.

"Ожидается, что палата соберется 22 августа для рассмотрения законопроекта о Почтовой службе. Первое голосование ожидается в 11:00 (18:00 мск - прим. ТАСС)", - отмечается в тексте.

Дональд Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.