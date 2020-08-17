Сотни человек собрались у театра Янки Купалы в Минске в поддержку уволенного директора

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек пришли к зданию Национального академического театра имени Янки Купалы в белорусской столице, чтобы выразить поддержку его коллективу, а также уволенному в понедельник директору Павлу Латушко.

Большинство людей пришли и продолжают прибывать к театру с площади Независимости, где также проходит многочисленная акция протеста, передает корреспондент ТАСС. Располагающееся рядом с театром здание администрации президента Белоруссии обнесено металлическим ограждением, его охраняет спецназ.

Люди поддерживают уволенного Латушко бурными аплодисментами и требуют восстановить его в должности. "Культура с народом!" - скандируют протестующие.

В ответ Латушко поблагодарил собравшихся за поддержку и пригласил их прийти 14 сентября на мероприятие, посвященное 100-летию театра. Как заявил людям известный в Белоруссии актер Павел Харланчук, сейчас коллектив театра решает, как быть дальше. Представители театра также сообщили, что во вторник к 10:00 к коллективу театра придет исполняющий обязанности министра культуры Юрий Бондарь.

Ранее в понедельник в театре подтвердили ТАСС, что Павел Латушко был уволен. При этом причину не уточнили. После этого заявления об увольнении стали писать сотрудники театра, заявив, что на коллектив оказывается давление, а также пообещав поддерживать всех своих коллег.

Латушко встал на защиту протестующих в Минске. Он заявил о том, что глава МВД, а также другие высокопоставленные представители силовых ведомств должны подать в отставку за действия в отношении мирных граждан.